Блок питания ASRock со встроенной системой мониторинга TempGuard должен был уберечь GeForce RTX 5090 от расплавления — но не уберег

Похоже, защита попросту не сработала

Видеокарты

В Сети описан очередной случай повреждения разъема питания у GeForce RTX 5090. Пользователь сообщил о расплавлении фирменного кабеля 12V-2x6, подключенного напрямую к блоку питания ASRock. При этом система несколько недель работала без проблем.

Изображение: Riptide/Der8auer

По словам владельца, кабель был полностью вставлен с обеих сторон и не имел заметных перегибов. Однако спустя некоторое время компьютер начал работать нестабильно — при проверке пользователь обнаружил повреждение силового разъема видеокарты.

Проблема произошла в системе с блоком питания ASRock PG1000-PSF и видеокартой MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC. В комплекте использовался нативный кабель 12V-2x6 без дополнительных переходников.

Особенность данного конкретного случая состоит в том, что блок питания был оснащен системой мониторинга температуры разъема TempGuard. Эта технология должна отслеживать перегрев и автоматически отключать питание при обнаружении опасного роста температуры. Однако, по словам владельца, защита так и не сработала. Компьютер продолжал работать, пока пользователь самостоятельно не заметил следы оплавления и не выключил систему.

После разборки выяснилось, что повреждения получили не только контакты кабеля, но и разъем со стороны блока питания. При этом сама видеокарта, судя по дальнейшим проверкам, осталась работоспособной.

Это уже второй подобный случай для того же пользователя. Ранее он столкнулся с расплавлением разъема питания у другой RTX 5090 — тогда использовались GeForce RTX 5090 Founders Edition и блок питания Corsair SF1000. В обоих случаях повреждения оказались серьезнее со стороны блока питания, чем со стороны самой видеокарты.

Точная причина конкретного инцидента неизвестна. Производитель блока питания уже получил устройство на проверку.

Ученые разработали квантовый чип с механической памятьюВсего за 900 долларов Xiaomi предлагает комплект из умной стиральной машины на 10 кг белья и большой сушильной машины с тепловым насосом