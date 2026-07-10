Блок питания ASRock со встроенной системой мониторинга TempGuard должен был уберечь GeForce RTX 5090 от расплавления — но не уберег

В Сети описан очередной случай повреждения разъема питания у GeForce RTX 5090. Пользователь сообщил о расплавлении фирменного кабеля 12V-2x6, подключенного напрямую к блоку питания ASRock. При этом система несколько недель работала без проблем.

По словам владельца, кабель был полностью вставлен с обеих сторон и не имел заметных перегибов. Однако спустя некоторое время компьютер начал работать нестабильно — при проверке пользователь обнаружил повреждение силового разъема видеокарты.

Проблема произошла в системе с блоком питания ASRock PG1000-PSF и видеокартой MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC. В комплекте использовался нативный кабель 12V-2x6 без дополнительных переходников.

Особенность данного конкретного случая состоит в том, что блок питания был оснащен системой мониторинга температуры разъема TempGuard. Эта технология должна отслеживать перегрев и автоматически отключать питание при обнаружении опасного роста температуры. Однако, по словам владельца, защита так и не сработала. Компьютер продолжал работать, пока пользователь самостоятельно не заметил следы оплавления и не выключил систему.

После разборки выяснилось, что повреждения получили не только контакты кабеля, но и разъем со стороны блока питания. При этом сама видеокарта, судя по дальнейшим проверкам, осталась работоспособной.

Это уже второй подобный случай для того же пользователя. Ранее он столкнулся с расплавлением разъема питания у другой RTX 5090 — тогда использовались GeForce RTX 5090 Founders Edition и блок питания Corsair SF1000. В обоих случаях повреждения оказались серьезнее со стороны блока питания, чем со стороны самой видеокарты.