Экспресс до МКС: Роскосмос показал ракету «Союз-2.1а», которая доставит космонавтов на МКС всего за 3 часа

В составе экипажа два космонавта и один астронавт

На космодроме Байконур ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» вывезли на стартовую площадку и установили на стартовый стол. Запуск к Международной космической станции запланирован на 14 июля.

Фото: Иван Тимошенко/Роскосмос

На борту корабля «Союз МС-29» к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Их дублерами являются Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхем. До МКС они доберутся очень быстро — всего за 3 часа (будет использоваться двухвитковая схема сближения).

Фото: Иван Тимошенко/Роскосмос

Продолжительность экспедиции МКС-75 составит около 261 дня. За это время экипажу предстоит выполнять научные эксперименты, обслуживать станцию и участвовать в международной исследовательской программе.

Фото: Иван Тимошенко/Роскосмос

В этот раз ракета получила необычное оформление. На ее корпус нанесены плакаты, посвященные 80-летию Ракетно-космической корпорации «Энергия» — разработчика кораблей «Союз», а также Машиностроительного конструкторского бюро «Искра», которое производит систему аварийного спасения пилотируемых кораблей.

Фото: Иван Тимошенко/Роскосмос