В шаге от рекорда: одна и та же ракета SpaceX Falcon 9 слетала в космос 35 раз

SpaceX успешно провела очередной запуск ракеты Falcon 9 с новой партией спутников Starlink. Старт состоялся в 06:01 по московскому времени с площадки SLC-4E базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
Ракета Falcon 9 Block 5 вывела на орбиту 24 спутника Starlink. После выполнения основной задачи первая ступень ракеты B1071 успешно вернулась на Землю. Для ускорителя B1071 этот запуск стал уже 35-м за время эксплуатации. Для сравнения, ускорителем-рекордсменом является B1067 — он слетал в космос 36 раз.
Напомним, вчера Китай успешно испытал свою многоразовую ракету Long March 10B. Что касается России, то первый пуск и посадка экспериментального образца многоразовой ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны состояться в 2028 году.
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