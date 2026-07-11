В шаге от рекорда: одна и та же ракета SpaceX Falcon 9 слетала в космос 35 раз

Ускоритель B1071 теперь в одном шаге от рекорда

SpaceX успешно провела очередной запуск ракеты Falcon 9 с новой партией спутников Starlink. Старт состоялся в 06:01 по московскому времени с площадки SLC-4E базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Скриншот видео SpaceX

Ракета Falcon 9 Block 5 вывела на орбиту 24 спутника Starlink. После выполнения основной задачи первая ступень ракеты B1071 успешно вернулась на Землю. Для ускорителя B1071 этот запуск стал уже 35-м за время эксплуатации. Для сравнения, ускорителем-рекордсменом является B1067 — он слетал в космос 36 раз.

Изображение: SpaceX