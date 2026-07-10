Новый рекорд многоразовости: одна и та же ступень ракеты Falcon 9 слетала в космос 36 раз

SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink и одновременно установила новый рекорд по повторному использованию первой ступени ракеты Falcon 9. Запуск состоялся 9 июля в 09:25 UTC (12:25 мск) с площадки SLC-40 космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США). Ракета Falcon 9 Block 5 вывела на низкую околоземную орбиту 29 спутников Starlink.

Фото: SpaceX

После выполнения основной задачи первая ступень B1067 успешно вернулась на Землю, совершив точную вертикальную посадку на морскую платформу в Атлантическом океане. Для ускорителя B1067 этот полет стал уже 36-м, что является самым большим количеством запусков и успешных посадок для одной первой ступени Falcon 9 за всю историю SpaceX.

Компания последовательно увеличивает ресурс своих ракет, стремясь максимально снизить стоимость космических запусков за счет многократного использования первой ступени. Еще несколько лет назад ресурс в 10–15 полетов считался целевым, однако теперь отдельные ускорители уже более чем вдвое превысили этот показатель.