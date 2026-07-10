В России создали установку для производства микросхем с микронной точностью

Специалисты МГТУ «СТАНКИН» совместно с компанией «Совтест АТЕ» разработали автоматическую установку для монтажа полупроводниковых кристаллов. Оборудование уже вышло на этап промышленного производства. Разработка создана сотрудниками молодежной Лаборатории разработки оборудования для производства электронной компонентной базы МГТУ «СТАНКИН» вместе с индустриальным партнером — курской компанией «Совтест АТЕ».

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Новая установка предназначена для одного из наиболее сложных этапов производства микросхем — высокоточного монтажа полупроводниковых кристаллов. Для достижения необходимой точности инженеры объединили технологии компьютерного зрения и прецизионную механику, что позволило выполнять операции с точностью до нескольких микрон.