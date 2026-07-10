«Экстремальный» экран AMOLED, камера Sony и батарея 7100 мАч. Раскрыты характеристики Motorola Edge 70 Max

Это модель на Snapdragon 8 Gen 5

Инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал рендеры смартфона Motorola Edge 70 Max. Изображения раскрывают не только дизайн, но и характеристики смартфона.

Изображение: Roland Quandt

Главной особенностью Edge 70 Max станет аккумулятор емкостью 7100 мА·ч. Также аппарат получит 6,82-дюймовый дисплей Extreme AMOLED, а в основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Gen 5. Еще одной особенностью станет поддержка магнитной беспроводной зарядки. Согласно предыдущим утечкам, Motorola Edge 70 Max получит камеру c 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia 710.

Несмотря на то, что тизерная кампания уже начата, дата официальной премьеры новинки пока не объявлена.