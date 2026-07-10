«Экстремальный» экран AMOLED, камера Sony и батарея 7100 мАч. Раскрыты характеристики Motorola Edge 70 Max

Инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал рендеры смартфона Motorola Edge 70 Max. Изображения раскрывают не только дизайн, но и характеристики смартфона.
Главной особенностью Edge 70 Max станет аккумулятор емкостью 7100 мА·ч. Также аппарат получит 6,82-дюймовый дисплей Extreme AMOLED, а в основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Gen 5. Еще одной особенностью станет поддержка магнитной беспроводной зарядки. Согласно предыдущим утечкам, Motorola Edge 70 Max получит камеру c 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia 710.
Несмотря на то, что тизерная кампания уже начата, дата официальной премьеры новинки пока не объявлена.
Роланд Квандт полностью рассекретил камеры GoPro 9 Black и GoPro 10 Black до их анонса и назвал их точную стоимость, а также опубликовал точные рендеры Nokia G21, Xiaomi Mi A3, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy Z Fold 4 и многих других смартфонов.
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