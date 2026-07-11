Япония впервые успешно запустила и посадила многоразовую ракету RV-X — страна развивает технологии повторного использования

Экспериментальная ракета RV-X выполнила первый успешный испытательный полёт с вертикальным взлётом, горизонтальным манёвром и мягкой посадкой

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) впервые успешно испытало экспериментальную многоразовую ракету RV-X. Во время первого тестового полёта аппарат вертикально взлетел, завис, сместился по горизонтали и затем совершил мягкую посадку, полностью выполнив запланированную программу. Полёт состоялся 11 июля на испытательном полигоне Носиро на северо-востоке Японии.

По словам руководителя проекта многоразовой ракеты Такаси Ито (Takashi Ito), аппарат поднялся на высоту 11 метров, сохранил вертикальное положение, переместился на 16 метров по горизонтали и благополучно приземлился. Весь полёт занял менее минуты и транслировался в прямом эфире.

Испытания стали частью программы по созданию технологий повторного использования ракет, которые должны снизить стоимость космических запусков. Сегодня подобную схему уже несколько лет успешно применяет SpaceX, регулярно возвращая первые ступени ракет Falcon 9 для повторных запусков.

Фото: Muneyoshi Someya / Kyodo News via AP

RV-X разрабатывается JAXA совместно с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries как основа для будущей японской ракеты, которая в перспективе сможет заменить нынешнюю одноразовую H3. Диаметр экспериментальной ракеты составляет 1,8 метра, длина — 7,3 метра. Она оснащена новым двигателем повышенной долговечности и четырьмя амортизирующими посадочными опорами. По данным разработчиков, двигатель уже выдержал 165 огневых испытаний.

Испытание прошло через день после сообщений о первом успешном возвращении первой ступени ракеты в Китае. На фоне быстрого развития многоразовых технологий сразу несколькими странами Япония также стремится повысить конкурентоспособность своей космической отрасли, поскольку даже более экономичная ракета H3 пока не может соперничать по стоимости запусков с многоразовыми системами.