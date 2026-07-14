Шаг к первому полету Neutron: Rocket Lab запустила вакуумный двигатель Archimedes AVac

Вакуумный двигатель Archimedes AVac полностью отработал программу огневых испытаний и оказался на 20% мощнее версии для первой ступени

Rocket Lab сообщила об успешном завершении полномасштабных огневых испытаний вакуумного двигателя Archimedes AVac, предназначенного для второй ступени перспективной ракеты Neutron. Двигатель полностью отработал запланированную программу, что стало важным этапом подготовки новой ракеты к первому запуску.

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AVac развивает тягу, примерно на 20% превышающую показатель двигателя Archimedes, установленного на первой ступени. Кроме того, его размер увеличен примерно на 2,5 м благодаря удлиненному соплу, оптимизированному для работы в условиях космического вакуума.

Во время наземных испытаний использовалась укороченная версия защитного кожуха. Полноразмерные вакуумные сопла не испытывают на уровне моря из-за риска срыва потока и возникновения нестабильности. Полученные данные позволяют инженерам точно смоделировать работу двигателя с полноценным соплом уже в условиях космоса.