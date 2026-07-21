ИИ уже работает на МКС: он помогает космонавтам составлять отчеты

Роскосмос тестирует искусственный интеллект на борту станции, чтобы сократить рутинную работу экипажа и повысить эффективность миссий

Искусственный интеллект

На Международной космической станции начались испытания искусственного интеллекта, который помогает космонавтам в повседневной работе. Как сообщил заместитель главы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пока технология используется в рамках экспериментальной программы.

По его словам, ИИ помогает экипажу формировать ежедневные отчеты, упрощая подготовку документации и снижая объем рутинной работы. В перспективе подобные решения должны стать важной частью цифровой инфраструктуры на борту и позволят космонавтам уделять больше времени основным задачам.

Изображение Grok

Современные технологии ускоряют разработку и модернизацию космической техники. Речь идет не только об искусственном интеллекте, но и об аддитивном производстве, а также композитных материалах. Эти решения активно применяются как специалистами на Земле, так и экипажами, работающими на орбите.

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