ИИ уже работает на МКС: он помогает космонавтам составлять отчеты

На Международной космической станции начались испытания искусственного интеллекта, который помогает космонавтам в повседневной работе. Как сообщил заместитель главы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пока технология используется в рамках экспериментальной программы.

По его словам, ИИ помогает экипажу формировать ежедневные отчеты, упрощая подготовку документации и снижая объем рутинной работы. В перспективе подобные решения должны стать важной частью цифровой инфраструктуры на борту и позволят космонавтам уделять больше времени основным задачам.

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