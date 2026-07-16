Starlink V5 оказался намного меньше предыдущего поколения

Терминал стал легче, экономичнее и устойчивее к сильному ветру, а в комплект вошел новый роутер с Wi-Fi 6

Появились новые подробности о терминале Starlink V5. По сравнению с предыдущей моделью Standard V4 новая спутниковая антенна стала заметно компактнее: ее размеры составляют 384 х 306 мм против 594 х 383 мм у V4. По габаритам новинка уже близка к компактной модели Starlink Mini.

Изображение SpaceX/SawyerMerritt

Несмотря на уменьшенные размеры, новая тарелка, как мы уже сообщали, обеспечивает скорость передачи данных свыше 375 Мбит/с. Среднее энергопотребление снижено до 35–50 Вт, что примерно на 50% эффективнее предыдущего поколения.

Еще одним важным улучшением стало снижение массы: Starlink V5 весит всего 2,4 фунта (около 1,1 кг), что на 62% меньше по сравнению с V4. Кроме того, устройство рассчитано на работу при скорости ветра до 165 миль в час (около 265 км/ч), что делает его более устойчивым к экстремальным погодным условиям.

Изображение SpaceX/SawyerMerritt

Вместе с терминалом представлен компактный роутер Router Mini с поддержкой Wi-Fi 6 и возможностью создания Mesh-сети.