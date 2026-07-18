Realme уходит из Китая, а OnePlus — из Европы и США. Все смартфоны Realme и OnePlus переведут на ColorOS от Oppo

Компания Oppo объявила о масштабной реструктуризации своих дочерних брендов Realme и OnePlus . Цель – оптимизация операций, сокращение дублирования функций и предоставление каждому бренду возможности сосредоточиться на том, что он делает лучше всего на глобальном рынке.

Согласно официальному заявлению Realme, компания теперь почти полностью переключит свое внимание на зарубежные рынки. Это означает, что запуск новых продуктов и обновления будут в первую очередь ориентированы на международных пользователей, в то время как дальнейшая разработка продуктов в Китае приостанавливается. С другой стороны, OnePlus сосредоточится на своем внутреннем рынке в Китае и продолжит поддержку обновлений в Индии, но приостанавливает выпуск новых продуктов в Европе и Северной Америке.

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Такое четкое разделение труда должно помочь обеим компаниям использовать свои сильные стороны и уменьшить ненужную конкуренцию между ними внутри группы компаний BBK Electronics.

Одна из самых интересных сторон этой стратегии — программное обеспечение. В дальнейшем устройства Realme и OnePlus по всему миру смогут обновиться до ColorOS от Oppo. Похоже, Oppo постепенно объединяет три основные оболочки Android — ColorOS, OxygenOS и realme UI — под одной основной платформой, центром которой станет ColorOS. В будущем многие устройства всех трех брендов могут поставляться с ColorOS с самого начала.