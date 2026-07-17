OnePlus официально уходит из США и Европы

В Европе OnePlus будет заменен на Oppo

Компания OnePlus официально объявила о прекращении своей деятельности в США и Европе и подробно рассказала о дальнейших планах.

OnePlus официально подтвердила, что «завершит запуск новых продуктов в Европе и Северной Америке». Другими словами, компания прекращает свою деятельность в этих регионах.

Сегодня наши сердца, несомненно, полны скорби и смешанных эмоций. В рамках активной глобальной стратегии компания OnePlus приняла решение завершить запуск новых продуктов в Европе и Северной Америке.

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В магазине OnePlus появилось уведомление, информирующее покупателей об этом изменении, в то время как такие продукты, как OnePlus 15, остаются доступными для покупки. Предположительно, товары скоро будут распроданы и не будут пополняться в связи с изменениями в работе магазина.

В Европе OnePlus будет заменен на Oppo, но в США такой замены пока нет. В результате этих изменений Oppo фактически уходит с американского рынка.

Что касается Индии, OnePlus заявляет , что этот регион «по-прежнему остается одним из важнейших рынков для OnePlus» и что там наблюдается «непоколебимая» поддержка.