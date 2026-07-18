Крайне необычный смартфон с экраном 144 Гц, LED-дисплеем в камере, АКБ 6500 мА·ч, датчиком сердечного ритма и динамиками JBL. Представлены новые версии Infinix Note 60 Pro

Infinix расширила цветовую гамму смартфона Note 60 Pro, представив две новые версии — Mist Titanium и Frost Silver. Новые варианты с металлическим дизайном дополнили уже существующие расцветки Solar Orange, Deep Ocean Blue и Mocha Brown. При этом технические характеристики устройства остались без изменений.

Смартфон оснащен однокристальной системой Snapdragon 7s Gen 4, став первым устройством бренда на этой платформе. За охлаждение отвечает система 3D IceCore VC, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6500 мА•ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, беспроводной зарядки 30 Вт и обратной зарядки.

Изображение Infinix/gizmochina

Одной из особенностей модели остается светодиодная панель Active Matrix Display, встроенная в блок камер. Она состоит из 288 независимых светодиодов и может отображать уведомления, статус зарядки, прогноз погоды и различные анимации даже при выключенном основном экране.

Infinix Note 60 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 кд/кв. м.

Основная камера включает 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль и поддержку записи видео в 4K. Также смартфон оснащен стереодинамиками JBL, защитным стеклом Gorilla Glass 7i, датчиками пульса и уровня кислорода в крови, а корпус соответствует степени защиты IP64.