Новый аккумулятор BYD FinDreams на 102,3 кВтч рассчитан на 1000 км без подзарядки

Он дебютирует в новом BYD Great Han

Компания BYD начала использовать новый литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 102,3 кВтч, который весит 725,9 кг. Он составляет более 30% от снаряженной массы автомобиля BYD Great Han. Аккумулятор выпускается дочерней компанией BYD, FinDreams.

Заднеприводный вариант BYD Great Han оснащен одним электромотором мощностью 370 кВт (496 л.с.). Его запас хода на электротяге составляет от 970 до 1008 км, согласно испытательному циклу CLTC. Снаряженная масса этой версии составляет 2260–2325 кг.

Изображение Grok

Топовая комплектация BYD Great Han AWD оснащена двумя электродвигателями с суммарной пиковой мощностью 570 кВт (764 л.с.). Снаряженная масса этой модификации составляет 2505 кг. Запас хода на электротяге Da Han AWD составляет 820–880 км в условиях CLTC.