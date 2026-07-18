В Toyota признали, что переборщили с экранами. Компания готова вернуть физические кнопки и переключатели

Главный инженер Toyota RAV4 признал, что было убрано слишком много кнопок, и что в будущем, если будет спрос, будут внесены улучшения.

Главный инженер Toyota RAV4 Йошинори Наганэ признал, что в новом поколении RAV4, возможно, слишком сильно переборщили с сенсорным управлением. Если отзывы владельцев будут негативными, Toyota готова вернуть некоторые физические кнопки.

В новом поколении RAV4 сохранились некоторые часто используемые физические элементы управления, такие как регулятор громкости, кнопки регулировки температуры кондиционера и ярлыки выбора режимов движения. Однако функции, которые ранее можно было регулировать с помощью отдельных переключателей, такие как поток воздуха, направление воздушного потока и подогрев сидений, интегрированы в центральный сенсорный экран.

Фото Toyota/ithome

Йошинори Наганэ рассказал, что изначально Toyota хотела еще больше сократить количество физических кнопок . «В настоящее время слишком много функций размещается на экране. Мы рассматривали вопрос о том, сколько физических переключателей можно сохранить, поскольку команда пыталась перенести больше функций на экран».

Йошинори Наганэ заявил, что Toyota внимательно собирает отзывы владельцев и изучает вопрос о целесообразности возвращения некоторых физических кнопок в будущих обновлениях; на вопрос о готовности Toyota добавить больше переключателей он ответил: «При необходимости — да».