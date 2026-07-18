Красное пятно на экране Galaxy S26 Ultra оказалось не выгоранием: Samsung объяснила причину

Компания признала проблему с дисплеем флагмана и пообещала исправить ее обновлением программного обеспечения.

Samsung Electronics прокомментировала сообщения пользователей о появлении красного пятна в центре экрана смартфона Galaxy S26 Ultra. В компании заявили, что причиной стал не дефект дисплея, а особенности работы программного обеспечения, поэтому устранить проблему можно без замены экрана.

Жалобы начали появляться спустя 3–4 месяца после начала использования смартфонов. Владельцы опасались, что столкнулись с выгоранием OLED-дисплея, поскольку в центре экрана становилась заметна красноватая область.

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После анализа устройств Samsung установила, что проблема связана с новой технологией Privacy Display, впервые примененной в Galaxy S26 Ultra. Она основана на технологии LEAD 2.0, которая повышает энергоэффективность и улучшает цветопередачу OLED-панели за счет отказа от поляризатора.

По словам представителей компании, при максимальной яркости и сильном внешнем освещении могут возникать отклонения цветового баланса, из-за которых и появляется красноватый оттенок. Samsung уже подготовила программную оптимизацию цветокоррекции и начала устанавливать обновление пользователям, обращающимся в сервисные центры. В дальнейшем исправление должно стать доступно всем владельцам Galaxy S26 Ultra.