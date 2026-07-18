На Солнце обнаружили огромные запасы серебра
Новая трехмерная модель Солнца показала, что драгоценного металла в недрах звезды значительно больше, чем предполагали предыдущие исследования.
Астрофизики выяснили, что в недрах Солнца содержится примерно на 55% больше серебра, чем показывали прежние оценки.
К такому выводу пришли европейские и индийские исследователи, создавшие новую трехмерную модель внутреннего строения звезды. Результаты работы помогли разрешить давнее противоречие между составом Солнца и древнейших метеоритов, образовавшихся около 4,6 млрд лет назад из того же газопылевого облака.
Ранее концентрация серебра в солнечном веществе выглядела заметно ниже, чем в примитивных метеоритах-хондритах, что ставило ученых в тупик. Новая модель учитывает движение вещества между слоями Солнца и особенности взаимодействия атомов с излучением, благодаря чему исследователи смогли точнее воспроизвести спектр солнечного света.
Расчеты показали, что серебра в недрах светила значительно больше, чем считалось ранее, а его концентрация практически совпадает с содержанием этого элемента в древних метеоритах. По словам ученых, аналогичный подход можно использовать и для изучения других звезд, чтобы выяснить, как во Вселенной образуются и накапливаются тяжелые элементы, включая серебро.
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