На Солнце обнаружили огромные запасы серебра

Новая трехмерная модель Солнца показала, что драгоценного металла в недрах звезды значительно больше, чем предполагали предыдущие исследования.

Астрофизики выяснили, что в недрах Солнца содержится примерно на 55% больше серебра, чем показывали прежние оценки.

К такому выводу пришли европейские и индийские исследователи, создавшие новую трехмерную модель внутреннего строения звезды. Результаты работы помогли разрешить давнее противоречие между составом Солнца и древнейших метеоритов, образовавшихся около 4,6 млрд лет назад из того же газопылевого облака.

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Ранее концентрация серебра в солнечном веществе выглядела заметно ниже, чем в примитивных метеоритах-хондритах, что ставило ученых в тупик. Новая модель учитывает движение вещества между слоями Солнца и особенности взаимодействия атомов с излучением, благодаря чему исследователи смогли точнее воспроизвести спектр солнечного света.