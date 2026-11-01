Haval может прекратить производство кроссовера M6 в России

Haval рассматривает возможность прекращения производства кроссовера M6 в России. Сейчас модель собирают на заводе ПСМА в Калужской области. Среди обсуждаемых вариантов — полный отказ от выпуска, рестайлинг или замена автомобиля на более прибыльную модель. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с переговорами Haval и MGC Group.

Одной из причин пересмотра планов могло стать отсутствие у калужского завода льгот по «зелёной шкале» Минпромторга. Размер государственной компенсации утильсбора зависит от уровня локализации автомобиля. Для полного возмещения в 2025 году требовалось набрать 1500 баллов, в 2026-м порог вырос до 2000, а в 2027-м достигнет 2567 баллов. Без такой поддержки выпуск бюджетного кроссовера может оказаться экономически невыгодным.

Производство Haval M6 в Калуге началось зимой прошлого года со сборки из готовых машинокомплектов, а в июле перешло на полный цикл со сваркой и окраской кузовов. За 2025 год завод выпустил 24 500 автомобилей.

M6 — второй по доступности кроссовер Haval в России после Jolion. Он оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л. с. На выбор предлагаются шестиступенчатая механическая коробка или семиступенчатый «робот», привод — передний. Кроссовер предлагается в двух комплектациях, цены — 2,1 и 2,35 млн рублей.