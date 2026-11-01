NASA завершило годовую имитацию марсианской экспедиции. Экипаж провёл в изоляции 378 дней

31 октября 2026 года четверо участников эксперимента NASA CHAPEA Mission 2 завершили 378-дневную изоляцию и вышли из герметичного жилого модуля Mars Dune Alpha в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Эксперимент начался 19 октября 2025 года и имитировал отдельные условия длительной экспедиции на Марс. Участники не летали в космос и всё время находились на Земле, под обычной гравитацией и защитой атмосферы.

Экипаж состоял из командира Росса Элдера, медицинского специалиста Эллен Эллис, научного специалиста Мэттью Монтгомери и бортинженера Джеймса Спайсера. Они жили в модуле площадью около 158 м², построенном с помощью крупноформатного 3D-принтера. Внутри находились личные жилые помещения, кухня, медицинская зона, тренажёры, рабочие места и участок для выращивания растений.

Участники выполняли имитацию выходов на поверхность Марса, дистанционно управляли роботами, обслуживали оборудование, тренировались и выращивали продукты. В гидропонной установке они занимались перцем, помидорами и другими культурами. Такие занятия позволяли отрабатывать повседневную работу с системой производства пищи в замкнутом пространстве, где запасы воды и питательных веществ ограничены.

Источник изображения: NASA

Отдельное внимание уделили задержкам связи с Землёй. NASA ввело искусственную задержку до 22 минут в одну сторону, соответствующую расстоянию между планетами. Поэтому ответ центра управления на запрос экипажа мог поступить более чем через 40 минут. В мае 2026 года связь с внешней командой полностью отключили почти на 2 недели. В этот период участники решали задачи и устраняли неисправности оборудования самостоятельно, пользуясь заранее подготовленными инструкциями и ресурсами внутри модуля.

CHAPEA позволяет изучать последствия длительной изоляции, ограниченных ресурсов, задержек связи и взаимодействия внутри небольшого экипажа. Однако эксперимент не воспроизводит многие физические условия настоящей марсианской экспедиции. Участники постоянно находились под земной гравитацией — около 1 g вместо марсианских 0,38 g, — а стены модуля и земная атмосфера защищали их от космической радиации. Поэтому результаты нельзя напрямую переносить на все риски пилотируемого полёта.

Источник изображения: NASA

Сейчас главное значение завершившейся миссии — в собранных данных о состоянии здоровья, психологической нагрузке и работоспособности экипажа. После выхода из модуля участников ждут около 2 недель медицинской оценки и разбора результатов. NASA планирует сопоставить физиологические показатели, психологическое состояние и выполнение рабочих задач, чтобы оценить, какая поддержка потребуется экипажам во время продолжительных экспедиций. По состоянию на 1 ноября 2026 года итоговые научные результаты Mission 2 ещё не опубликованы: сам факт успешного завершения изоляции не доказывает эффективность конкретных медицинских или организационных мер.

Это второй эксперимент такого масштаба в рамках программы CHAPEA. Первая миссия прошла в том же модуле с 25 июня 2023 года по 6 июля 2024 года и также продолжалась 378 дней. NASA изначально запланировало три длительных эксперимента, чтобы сравнить реакции разных экипажей на сходные условия. Однако даже после третьей миссии общее число участников составит не более 12 человек, поэтому результаты потребуется сопоставлять с данными других наземных исследований и настоящих космических полётов. Следующий проект NASA — объединённая имитация экспедиции к Луне и Марсу с использованием модулей HERA и CHAPEA — может начаться в августе 2027 года.