Новая Honda Accord станет кросс-универсалом

Honda готовит масштабное обновление модели Accord — премьера новинки должна состояться во второй половине 2027 года. Как пишет Autonews со ссылкой на Automotive News, модель получит более спортивный и футуристичный дизайн, обновлённый салон и необычную модификацию с кузовом на стыке универсала и кроссовера.

Honda Accord Источник изображения: Honda

Внешность нового Accord заметно изменится. При разработке дизайна Honda может использовать стилистические решения концептов электрического семейства 0 Series или прототипа, представленного весной 2026 года. В салоне ожидаются более крупные дисплеи, расширенные мультимедийные возможности и улучшенные материалы отделки.

Техническая основа автомобиля, предположительно, останется прежней. Accord сохранит нынешнюю платформу, основные доработки затронут гибридные силовые установки с двигателями объёмом 1,5 и 2 л. Их планируют сделать экономичнее.

Особую версию с чертами универсала и кроссовера компания может выпустить в 2029 году. По сведениям источников Automotive News, она станет идейным наследником Honda Crosstour, который выпускался в первой половине 2010-х годов.