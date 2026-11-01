Aohi представила 170-ваттную зарядку с нитридом галлия, которая поддерживает «разгон» до 200 Вт

Компания Aohi представила на международном рынке новое зарядное устройствомощностью до 170 Вт. Главная особенность адаптера — поддержка протокола USB Power Delivery 3.2 с технологией AVS, которая должна повысить эффективность зарядки и улучшить контроль температуры.

Зарядное устройство оснащено тремя портами: двумя USB-C и одним USB-A. Каждый из разъёмов USB-C способен выдавать до 140 Вт, а USB-A — до 30 Вт. При одновременном использовании двух портов адаптер обеспечивает суммарную мощность до 170 Вт. Кроме того, предусмотрен режим Turbo, позволяющий получить до 200 Вт через два USB-C, но поддерживать такую нагрузку устройство может лишь около 10 минут.

Совместимо не только с новым стандартом, но и с другими популярными протоколами —PPS, UFCS и PD 3.1.

Встроенный экран отображает мощность на каждом порту, температуру устройства и выбранный режим работы. Поддерживается и управление через мобильное приложение: с его помощью можно переключать режимы, обновлять прошивку и создавать собственные профили распределения мощности.

Среди других особенностей — складная сетевая вилка, компактный корпус и несколько уровней защиты. На официальном сайте Aohi зарядное устройство предлагается за $100.