Лунный модуль Китая сначала отправится на Луну без экипажа

Китай планирует провести беспилотную репетицию высадки на Луну перед первой пилотируемой миссией, которая должна состояться до 2030 года. В ходе испытаний проверят работу лунного посадочного модуля и отработают основные этапы экспедиции — от выхода на орбиту Луны до посадки, взлёта с поверхности и повторной стыковки с кораблём. Об этом сообщает CCTV News со ссылкой на выступление представителей китайской пилотируемой космической программы.

Согласно плану, для доставки оборудования к Луне будут использоваться две ракеты «Чанчжэн-10». Одна выведет на траекторию полёта лунный посадочный модуль, другая — пилотируемый корабль «Мэнчжоу». После выхода на лунную орбиту аппараты должны встретиться и состыковаться. «Мэнчжоу» рассчитан на перевозку трёх космонавтов между Землёй и орбитой Луны, а посадочный модуль сможет доставить двух человек на поверхность и обратно.

Перед пилотируемой экспедицией Китай намерен последовательно проверить ключевые технологии. Сначала предстоит испытать околоземную версию ракеты «Чанчжэн-10» и корабля «Мэнчжоу» в полёте к околоземной орбите. Это позволит проверить основные характеристики ракеты, а также системы входа в атмосферу и возвращения корабля. Затем испытания перейдут к лунной версии ракеты и космического корабля.

Заместитель главного конструктора китайской пилотируемой космической программы Ван Сян пояснил, что при подготовке миссии придерживаются двух принципов. Технологии, которые можно проверить на низкой околоземной орбите, сначала будут испытывать в рамках программы орбитальной станции. А все операции, связанные с перевозкой людей, по возможности предварительно отработают в беспилотном режиме.

Во время беспилотного полёта посадочный модуль должен собрать данные непосредственно на Луне. Среди них — температура поверхности, характеристики лунной пыли и информация о работе бортовых систем. Кроме того, аппарат должен без участия экипажа пройти все основные этапы будущей экспедиции: выйти на лунную орбиту, состыковаться с «Мэнчжоу», совершить посадку, взлететь с поверхности и повторно состыковаться с кораблём.

22 октября Китайское управление пилотируемых космических полётов объявило о сборе заявок на научные и технологические эксперименты, которые можно провести с использованием ресурсов посадочного модуля во время беспилотной миссии.

Китай рассчитывает осуществить первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года. Программа предусматривает не только посадку, но и кратковременное пребывание на поверхности, передвижение по Луне, сбор образцов и проведение научных исследований с последующим возвращением экипажа на Землю.