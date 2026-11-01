Лунный модуль Китая сначала отправится на Луну без экипажа
Китай проведёт беспилотную репетицию высадки на Луну перед отправкой космонавтов
Китай планирует провести беспилотную репетицию высадки на Луну перед первой пилотируемой миссией, которая должна состояться до 2030 года. В ходе испытаний проверят работу лунного посадочного модуля и отработают основные этапы экспедиции — от выхода на орбиту Луны до посадки, взлёта с поверхности и повторной стыковки с кораблём. Об этом сообщает CCTV News со ссылкой на выступление представителей китайской пилотируемой космической программы.
Согласно плану, для доставки оборудования к Луне будут использоваться две ракеты «Чанчжэн-10». Одна выведет на траекторию полёта лунный посадочный модуль, другая — пилотируемый корабль «Мэнчжоу». После выхода на лунную орбиту аппараты должны встретиться и состыковаться. «Мэнчжоу» рассчитан на перевозку трёх космонавтов между Землёй и орбитой Луны, а посадочный модуль сможет доставить двух человек на поверхность и обратно.
Перед пилотируемой экспедицией Китай намерен последовательно проверить ключевые технологии. Сначала предстоит испытать околоземную версию ракеты «Чанчжэн-10» и корабля «Мэнчжоу» в полёте к околоземной орбите. Это позволит проверить основные характеристики ракеты, а также системы входа в атмосферу и возвращения корабля. Затем испытания перейдут к лунной версии ракеты и космического корабля.
Заместитель главного конструктора китайской пилотируемой космической программы Ван Сян пояснил, что при подготовке миссии придерживаются двух принципов. Технологии, которые можно проверить на низкой околоземной орбите, сначала будут испытывать в рамках программы орбитальной станции. А все операции, связанные с перевозкой людей, по возможности предварительно отработают в беспилотном режиме.
Во время беспилотного полёта посадочный модуль должен собрать данные непосредственно на Луне. Среди них — температура поверхности, характеристики лунной пыли и информация о работе бортовых систем. Кроме того, аппарат должен без участия экипажа пройти все основные этапы будущей экспедиции: выйти на лунную орбиту, состыковаться с «Мэнчжоу», совершить посадку, взлететь с поверхности и повторно состыковаться с кораблём.
22 октября Китайское управление пилотируемых космических полётов объявило о сборе заявок на научные и технологические эксперименты, которые можно провести с использованием ресурсов посадочного модуля во время беспилотной миссии.
Китай рассчитывает осуществить первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года. Программа предусматривает не только посадку, но и кратковременное пребывание на поверхности, передвижение по Луне, сбор образцов и проведение научных исследований с последующим возвращением экипажа на Землю.