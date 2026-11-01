Лунный модуль Китая сначала отправится на Луну без экипажа

Китай проведёт беспилотную репетицию высадки на Луну перед отправкой космонавтов

Китай планирует провести беспилотную репетицию высадки на Луну перед первой пилотируемой миссией, которая должна состояться до 2030 года. В ходе испытаний проверят работу лунного посадочного модуля и отработают основные этапы экспедиции — от выхода на орбиту Луны до посадки, взлёта с поверхности и повторной стыковки с кораблём. Об этом сообщает CCTV News со ссылкой на выступление представителей китайской пилотируемой космической программы.

Лунный модуль Китая сначала отправится на Луну без экипажа
Источник изображения: ИИ Gemini

Согласно плану, для доставки оборудования к Луне будут использоваться две ракеты «Чанчжэн-10». Одна выведет на траекторию полёта лунный посадочный модуль, другая — пилотируемый корабль «Мэнчжоу». После выхода на лунную орбиту аппараты должны встретиться и состыковаться. «Мэнчжоу» рассчитан на перевозку трёх космонавтов между Землёй и орбитой Луны, а посадочный модуль сможет доставить двух человек на поверхность и обратно.

Перед пилотируемой экспедицией Китай намерен последовательно проверить ключевые технологии. Сначала предстоит испытать околоземную версию ракеты «Чанчжэн-10» и корабля «Мэнчжоу» в полёте к околоземной орбите. Это позволит проверить основные характеристики ракеты, а также системы входа в атмосферу и возвращения корабля. Затем испытания перейдут к лунной версии ракеты и космического корабля.

Заместитель главного конструктора китайской пилотируемой космической программы Ван Сян пояснил, что при подготовке миссии придерживаются двух принципов. Технологии, которые можно проверить на низкой околоземной орбите, сначала будут испытывать в рамках программы орбитальной станции. А все операции, связанные с перевозкой людей, по возможности предварительно отработают в беспилотном режиме.

Во время беспилотного полёта посадочный модуль должен собрать данные непосредственно на Луне. Среди них — температура поверхности, характеристики лунной пыли и информация о работе бортовых систем. Кроме того, аппарат должен без участия экипажа пройти все основные этапы будущей экспедиции: выйти на лунную орбиту, состыковаться с «Мэнчжоу», совершить посадку, взлететь с поверхности и повторно состыковаться с кораблём.

22 октября Китайское управление пилотируемых космических полётов объявило о сборе заявок на научные и технологические эксперименты, которые можно провести с использованием ресурсов посадочного модуля во время беспилотной миссии.

Китай рассчитывает осуществить первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года. Программа предусматривает не только посадку, но и кратковременное пребывание на поверхности, передвижение по Луне, сбор образцов и проведение научных исследований с последующим возвращением экипажа на Землю.

Наука и космоскосмосНаукаИсточники:ITHome

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: В России насчитали более 100 тысяч работающих спутниковых модемовСледующая публикация: Защищенная USB-флешка Lenovo на деле оказалась «обычной SD-картой в красивом корпусе» — данные никак не шифровались
Главное
Все новости
Робот-мотылёк вырастил внутри себя датчик ультрафиолета и научился реагировать на свет12 минут назадРобот-мотылёк вырастил внутри себя датчик ультрафиолета и научился реагировать на свет Учёные создали искусственную систему кровообращения, которая доставляет химические компоненты к нужным участкам корпуса
17 минут назад1В США предложили построить дата-центр мощностью 700 МВт за $10 млрд
21 минуту назадЗащищенная USB-флешка Lenovo на деле оказалась «обычной SD-картой в красивом корпусе» — данные никак не шифровались
42 минуты назадВ России насчитали более 100 тысяч работающих спутниковых модемов
46 минут назад1Intel начала устанавливать оборудование на новом заводе в Аризоне
52 минуты назадТитан повысил эффективность преобразования тепла в электричество в 250 раз
53 минуты назадНовая стиральная машина Xiaomi Mijia Shoe Washer 3KG удаляет до 99,8% бактерий и очищает обувь за 20 минут, а стоит всего $115
15:43Учёные повысили стабильность перовскитных солнечных элементов: они сохранили 85,8% эффективности после 1400 часов работы
15:39На Земле завершилась магнитная буря, начавшаяся вопреки прогнозам
15:37Учёные предложили способ создавать солнечные элементы из графена без кремния
15:292Orbital Radar: российский спутник «Рассвет-3 17» сгорел в атмосфере 29 октября, он провел на орбите чуть больше трех месяцев
15:24Стартап из Румынии Runware построит завод для массового производства ИИ-дата-центров на конвейере
15:21Geely продала в октябре 310 тыс. машин, продажи Zeekr выросли на 50%, продажи машин на экспорт выросли в 2,6 раза
15:15Intel рассчитывает увеличить рынок серверных процессоров до $200 млрд за 5 лет
15:04Opera запустила локальный ИИ в браузере для Windows и Mac
Новый электролит для суперконденсаторов работает при -20 °C, выдерживает удары молотком и обеспечивает 5000 циклов работы15:022Новый электролит для суперконденсаторов работает при -20 °C, выдерживает удары молотком и обеспечивает 5000 циклов работы После 5000 циклов он сохраняет 91,6% первоначальных характеристик
14:52Honda представила гибридный внедорожник Passport: 2,4-литровый V6, 1300 л.с. полный привод, 5-ступенчатая коробка и два запасных колеса
14:512Камеры iPhone 18 Pro и Pixel 11 Pro сравнили в подробном лабораторном тесте с графиками
14:29Тюнер ABT превратил Audi RS5 в 720-сильный RS5-R: максимальная скорость 285 км/ч, всего выпустят 130 машин
14:241 кг массы, размеры 110 х 118 мм, но можно играть в современные игры. Представлен мини-ПК Tuxedo Nano Pro Gen15
14:092Невероятно редкая находка. Пользователь купил ПК с рабочим прототипом видеокарты Intel Larrabee на архитектуре x86
14:031Apple встроит китайскую модель Qwen в Siri и другие функции Apple Intelligence
13:50Пассивный мини-ПК, способный работать в диапазоне от -20°C до 50°C. Biostar представила EdgeComp MS-U320
13:49Anthropic и OpenAI предложили разные способы остановки опасных ИИ
13:47Представлен Redmi M100 Pro: тонкий корпус, IP68, 5500 мАч, 45 Вт и Ultra-платформа от MediaTek — за $350
13:421Учёные восстановили родословную 1,28 млн клеток мышиного эмбриона с помощью «ДНК-печатной машинки»
13:39Только у этой современной видеокарты есть всего 4 ГБ памяти. Radeon RX 9050 4GB заново протестировали на более подходящем ПК
13:3750 тонн чистой воды, удаление 145 видов загрязнений и защита от бактерий: Xiaomi представила новый очиститель воды за 210 долларов
13:25AMD установила первые системы Helios в дата-центрах крупнейшего партнёра по ИИ
13:212Представлен OnePlus Turbo 6Vs: 9000 мАч, 80 Вт и Snapdragon 7s Gen 4
Тефлон с антипригарных сковородок может появиться в будущих ИИ-системах Nvidia13:056Тефлон с антипригарных сковородок может появиться в будущих ИИ-системах Nvidia Nvidia рассматривает тефлон для ускорения передачи данных между ИИ-чипами
12:542Российские учёные создали микролазер, который управляет закрученным светом