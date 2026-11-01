В США предложили построить дата-центр мощностью 700 МВт за $10 млрд

Местные власти выступили против

В американском штате Мичиган предложили построить кампус дата-центров общей мощностью до 700 МВт и стоимостью около $10 млрд. Проект планируют разместить на участке площадью 423 акра (около 171 га) в поселении Делай (Delhi Township) неподалёку от Лансинга. Однако местные власти заявили, что узнали о планах одновременно с журналистами, и объявили о выходе из организации, представившей проект.

Инициаторами выступили региональное агентство экономического развития Lansing Economic Area Partnership (LEAP) и компания Lighthouse Sustainability. Площадка Holt Economic Opportunity Park расположена на Колледж-роуд в районе Холт. Ранее на части этой территории добывали гравий. LEAP располагает опционом на покупку участка, а также получило от властей штата грант в размере $6,5 млн на подготовку площадки к освоению.

При этом проект находится на предварительной стадии: заявка на строительство не подана, а потенциальный заказчик дата-центра не определён. В апреле 2026 года Делай-Тауншип ввёл 12-месячный мораторий на строительство новых дата-центров. LEAP и Lighthouse заявили, что намерены соблюдать его и использовать это время для обсуждения возможного проекта с местными жителями. По их словам, общественные консультации должны позволить жителям изучить исследования, задать вопросы разработчикам и повлиять на содержание будущего предложения.

В США предложили построить дата-центр мощностью 700 МВт за $10 млрд
Источник изображения: Grok

В LEAP утверждают, что при выборе партнёра учитывали его опыт в сфере возобновляемой энергетики. Lighthouse Sustainability основал Гэри Доррис, ранее создавший компанию Ascend Analytics, специализирующуюся на программном обеспечении и консалтинге в энергетике. На сайте Lighthouse заявляет о портфеле проектов общей мощностью более 2 ГВт, однако объект в Холте пока остаётся единственным проектом, представленным на сайте компании.

Руководство Делай-Тауншипа резко отреагировало на объявление. Глава администрации поселения Трейси Миллер заявила, что ни администрация, ни совет поселения, ни планировочная комиссия не участвовали в обсуждении и не получали никаких документов от разработчиков. По её словам, о проекте местные власти узнали из пресс-релиза LEAP одновременно со СМИ.

После этого совет поселения объявил о немедленном выходе из Lansing Economic Area Partnership. Кроме того, он назначил специальное заседание для рассмотрения резолюции против строительства дата-центров на территории поселения. В документе также содержится призыв к Lighthouse отказаться от проекта, если он встретит сопротивление местных жителей.

Таким образом, объявленные $10 млрд инвестиций и 700 МВт мощности пока остаются параметрами предварительной инициативы, а не согласованного строительства. Реализация зависит не только от дальнейших решений компаний, но и от позиции местного сообщества и властей, которые уже публично выступили против проекта.

Искусственный интеллектДата-центрыИсточники:DatacenterDynamics

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