Защищенная USB-флешка Lenovo на деле оказалась «обычной SD-картой в красивом корпусе» — данные никак не шифровались

Шифрование AES-256 — только на бумаге

Исследователь в области кибербезопасности Сюйшэн Ли обнаружил серьёзные недостатки в защите USB-накопителей нескольких производителей. В частности, Lenovo ThinkPlus FU100, который продается как устройство с 256-битным аппаратным шифрованием по алгоритму AES и оснащается встроенным сканером отпечатков пальцев, внутри оказался обычным ридером с картой SD. Сканер отпечатков пальцев лишь разрешал подключение накопителя к компьютеру, а сами данные никак не шифровались. Как сообщает HackingPassion, Ли назвал устройство «обычной SD-картой в красивом корпусе» и отметил, что любой человек с физическим доступом к нему может без труда прочитать содержимое.

Защищенная USB-флешка Lenovo на деле оказалась «обычной SD-картой в красивом корпусе» — данные никак не шифровались
Источник изображения: GitHub // Xusheng Li/Vector 35

Проблемы обнаружились и в других устройствах Lenovo. Внешний SSD TSD303 действительно шифровал данные, однако при проверке пароля отправлял правильную комбинацию на компьютер через USB в открытом виде. Перехватить её было несложно. Первое обновление исправило передачу пароля, но использовало ключ, который можно было восстановить из программного обеспечения. Только более поздняя версия прошивки изменила принцип работы: теперь накопитель самостоятельно проверяет введённый пароль, не передавая его компьютеру.

Исследование охватило и продукты других производителей, использующих тот же комплект средств разработки, что и накопители Lenovo. Всего проверили девять различных устройств. В большинстве случаев опытный исследователь мог получить пароль, а два накопителя вообще хранили данные без шифрования на картах microSD.

Для обратного проектирования Ли использовал Codex от OpenAI вместе с инструментами своей компании. Например, защита накопителя Netac была взломана примерно за семь минут: ИИ обнаружил встроенный в программу постоянный ключ, а также пароль пользователя, который записывался в диагностические журналы.

Проверка программ защиты от копирования показала похожие проблемы. KakaSoft USB Copy Protection использовала внутренний пароль, который программа генерировала самостоятельно. Codex восстановил алгоритм и расшифровал тестовый файл без пользовательского пароля примерно за 26 минут. Защиту Nexcopy Copy Secure удалось обойти примерно за 10 минут: ключ оказался доступен через сертификат, встроенный в приложение для просмотра файлов.

В программе SecZure YutianDun исследователь обнаружил две скрытые учётные записи с простыми паролями. Для этого использовалась отладка с перемоткой по временной шкале, позволившая проследить работу программы и найти механизм обхода защиты. При этом Ли подчеркнул, что сами по себе такие уязвимости не доказывают злонамеренных действий производителей. Он также не стал уведомлять KakaSoft, Nexcopy и SecZure, объяснив это тем, что накопитель, уже попавший в руки злоумышленника, практически невозможно отозвать или обновить.

В качестве примера более надёжного подхода исследователь привёл открытый проект Phantomdrive. Он тоже использует карту microSD, но шифрует данные ключом, который формируется на основе пароля пользователя. Поэтому простое извлечение карты не позволяет прочитать её содержимое.

Носители информацииLenovoИсточники:Toms HardwareHacking Passion

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