Менеджер Xbox заявил, что ИИ уже используют при создании игр, а затем удалил аккаунт

Брендон Стирруп написал, что «все делают вид, будто не применяют генеративный ИИ в разработке» — комментарий вызвал бурю, обострив дискуссию между сторонниками скорости и противниками генерированного контента

Стратегический менеджер Xbox Брендон Стирруп (Brandon Stirrup) публично заявил, что «Xbox уже использует генеративный искусственный интеллект при создании игр» и что «студии, утверждающие обратное, просто притворяются». Пост был сделан в соцсети X, однако меньше чем через сутки Стирруп деактивировал свою учётную запись. Архивы скриншотов сохранили его слова, и они мгновенно разожгли дискуссию о масштабах внедрения ИИ в геймдев.

Заявление менеджера перекликается с недавним анонсом Xbox Labs — нового подразделения, предположительно ориентированного на ИИ-портирование игр, хотя прямых заявлений об использовании генеративного ИИ компания не делала. При этом материнская Microsoft — крупный игрок на рынке ИИ, и её технологии уже стали поводом для бойкота Xbox со стороны движения BDS из-за использования израильскими военными.

Менеджер Xbox заявил, что ИИ уже используют при создании игр, а затем удалил аккаунт
Источник изображения: сгенерировано Muse

С одной стороны, гиганты вроде Capcom, Square Enix, Sega, Nexon и Activision либо уже применяют ИИ, либо объявили о таких планах, а глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) агрессивно продвигает технологию в соцсетях. Отраслевые опросы сообщают об уровне внедрения около 90%, хотя выборки и широкое определение «ИИ» ставят эту цифру под вопрос. С другой стороны, независимые студии — издатель Tunic (Finji), автор Stardew Valley (ConcernedApe), создатель Clickolding (Strange Scaffold) и многие другие — принципиально отказываются от генеративных нейросетей в финальных продуктах.

Вопрос касается и аудитории. Часть игроков принимает ИИ как данность, но другая — бойкотирует такие проекты из-за экологических издержек, угрозы рабочим местам или эстетического отторжения. На этом фоне набирают популярность браузерные расширения, подсвечивающие декларации об ИИ в Steam, а разработчики запускают сертификацию "AI-free".

Искусственный интеллектxboxГеймдевРазработка игрИсточники:engadget

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