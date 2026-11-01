Америка строит «первую полностью автономную фабрику»: стартап Foundry Robotics привлёк $100 миллионов

Компания запускает роботизированное производство сложной электроники с минимальным участием человека

Американский стартап Foundry Robotics закрыл раунд серии A на $100 миллионов, чтобы построить первую в США полностью автономную фабрику сборки сложных изделий. Деньги пойдут на расширение площадки площадью 130 тысяч квадратных футов (12 тысяч квадратных метров) — это в 20 раз больше прежнего производственного актива компании — и на ускоренное внедрение ИИ-моделей в реальные заводские процессы.

Foundry строит фабрики, которыми владеет и управляет сама по модели «производство как услуга». Заказчику не нужно инвестировать в новую линию или дорогую переналадку: путь от проекта до выпуска занимает недели. Внутри — сетка роботизированных «ячеек», управляемых операционной системой FoundryOS. ИИ обучается на базовых операциях сборки, и одна и та же ячейка сегодня собирает дрон, а завтра способна переключиться на компонент спутника, становясь точнее с каждым запуском.

Америка строит «первую полностью автономную фабрику»: стартап Foundry Robotics привлёк $100 миллионов
Источник изображения: Foundry Robotics

В списке заказчиков — оборонные и коммерческие компании с высокой потребностью в электромеханических изделиях, выпуск которых сдерживают традиционные конвейеры: от беспилотников и жгутов проводов до подводных аппаратов, телеком-инфраструктуры и защищённых компьютеров.

Руководство стартапа объединило выходцев из Tesla и Ghost Robotics. Сооснователь и гендиректор Адарш Кулкарни (Adarsh Kulkarni) был четвёртым сотрудником Ghost Robotics и первым главой робототехнического направления Scale AI, а сооснователь Эммануэль Ламаккья (Emmanuel Lamacchia) в Tesla отвечал за программу Model Y, то есть за выпуск примерно 1,5 миллиона автомобилей в год. Именно эта команда, по словам управляющего партнёра Marlinspike Мислава Толусича, «впечатляет скоростью — собрали сильную команду, запустили первый завод и быстро подписали клиентов».

Foundry намерена переизобрести сборочное производство в США не фрагментарной автоматизацией, а сквозным владением всей цепочкой: собственные здания, ориентированные на роботов, и ИИ на каждом уровне. В условиях, когда новые разработки «железа» упираются в многомесячное развёртывание линий, гибкие автономные фабрики обещают сократить путь от чертежа до готового изделия, что критично для некоторых программ и космической отрасли.

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