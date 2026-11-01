Сотрудник университета добился права не пользоваться ИИ на работе по религиозным убеждениям

Администратор Университета Кентукки заявил, что передача задач чат-ботам мешает ему развиваться как нравственной личности. Вуз одобрил его запрос на исключение в сентябре

Администратор Университета Кентукки Дэвид Дарман получил право не использовать искусственный интеллект в своей работе по религиозным убеждениям. Он объяснил, что передача задач чат-ботам противоречит его гуманистическим взглядам и мешает формированию собственной нравственной позиции. Университет одобрил запрос в сентябре 2026 года.

Дарман обратился за помощью в Американскую гуманистическую ассоциацию (AHA) и подал заявление на религиозное исключение в соответствии с разделом VII федерального закона о гражданских правах. Он запрещает дискриминацию на рабочем месте, в том числе по религиозным убеждениям, и предусматривает возможность согласования особых условий труда. По словам Дармана, самостоятельное обдумывание рабочих ситуаций, этических вопросов и взаимодействия с людьми — важная часть его развития как нравственной личности. Передача этой работы машине, считает он, подрывает его способность самостоятельно принимать моральные решения.

В письме в университет Дарман также указал, что замена человеческого присутствия, внимательного выслушивания и личной ответственности автоматизированной обработкой информации противоречит его обязанности ставить человеческое достоинство и благополучие на первое место.

Гуманизм не является централизованной религией, однако американское законодательство допускает признание его религиозным убеждением при рассмотрении подобных обращений. В AHA заявили, что, насколько организации известно, Дарман стал первым гуманистом, получившим освобождение от использования ИИ на работе. Юрист ассоциации Александрия Хёйскенс подчеркнула, что гуманизм для его последователей представляет собой целостную систему взглядов, основанную на признании достоинства и ценности каждого человека, и они должны иметь возможность придерживаться её на работе так же, как последователи других религий.

Это не первый подобный случай в США. Летом аналогичное исключение получила инженер-программист из Северной Каролины Эрин Маус, исповедующая унитарианский универсализм. Она объясняла свой отказ от рабочих ИИ-инструментов этическими и экологическими последствиями их использования, которые, по её мнению, противоречат её религиозным убеждениям.

Позиция Дармана перекликается с понятием «когнитивной капитуляции» — так называют передачу ИИ части интеллектуальной работы и самостоятельности человека. В данном случае речь идёт не о доказанном вреде чат-ботов, а о личном убеждении сотрудника: он считает, что сохранение ответственности за собственные рассуждения необходимо для развития и реализации его нравственных принципов.