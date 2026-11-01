Samsung поставила рекорд по выручке и прибыли благодаря памяти для ИИ — HBM4 не оставила шансов ПК-рынку

Полупроводниковое подразделение заработало 106,5 триллиона вон, и компания предупреждает: в 2027 году дефицит ИИ-памяти сохранится, а потребительские SSD и DRAM продолжат дорожать

Samsung Electronics отчиталась за третий квартал 2026 года: выручка 195,3 триллиона вон ($146,5 млрд долларов), операционная прибыль 107,4 триллиона вон ($≈ 80,5 млрд долларов США) — исторический максимум. Почти весь рост обеспечило полупроводниковое подразделение Device Solutions, заработавшее 106,5 триллиона вон операционной прибыли при выручке 147,1 триллиона вон. Компания называет результаты рекордными для своего бизнеса памяти, и главный драйвер — бум инфраструктуры ИИ, а не оживление потребительского рынка ПК.

Ключевой продукт — HBM4. Samsung значительно нарастила поставки стековой памяти для ускорителей, одновременно фиксируя устойчивый спрос на серверную DRAM и корпоративные SSD. Ограниченные производственные мощности, по собственному признанию компании, разгоняют цены в нескольких сегментах памяти одновременно, и производитель перераспределяет выпуск в пользу более маржинальных ИИ-компонентов. Это напрямую объясняет, почему сейчас дорожают даже классические модули DRAM для обычных компьютеров.

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Прогноз на четвёртый квартал и 2027 год жёсткий: новые платформы CPU и GPU продолжат подстёгивать спрос на HBM и быструю DDR5, а рост облачных ИИ-агентов разгонит потребление QLC SSD. Samsung ожидает, что потребность в ИИ-инфраструктуре будет расти быстрее доступного предложения, и намерена заключать многолетние контракты на поставку, фактически резервируя мощности. Контрактное производство (foundry) также выигрывает: пошли заказы на базовые кристаллы HBM и 2-нм чипы для гиперскейлеров, а завод в Тейлоре, штат Техас, добавит импульс в 2027 году.

Для конечных потребителей рекорды Samsung означают затяжной период высоких цен на память. Пока серверная память приносит значительно более высокую маржу, производитель не заинтересован наращивать выпуск дешёвых потребительских модулей. Ситуация перекликается с положением на рынке графических карт, где дефицит и дороговизна компонентов остаются прямым следствием приоритизации ИИ-сегмента.