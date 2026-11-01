Вместо 85 дней — больше 350: Emirates теряет шикарные двухпалубные самолёты Airbus A380 из-за задержек в ремонте

Сразу семь огромных двухпалубных широкофюзеляжных авиалайнеров Airbus A380 компании Emirates простаивают. Всё дело — в затянувшихся сроках ремонта: вместо обещанных 85 дней самолёты ждут возвращения в строй больше года. О проблеме президент Emirates Тим Кларк рассказал на конференции Routes World 2026 во Франкфурте.

Двигатели этих Airbus A380 выработали установленный ресурс и ожидают ремонта у производителей. При этом сами силовые установки исправны. Работы должны выполнять GE Aerospace и Pratt & Whitney — партнёры по совместному предприятию Engine Alliance. Одной из причин задержек называют нехватку запасных частей. Когда самолёты смогут вернуться в небо, пока неизвестно.

Около двух третей флота A380 Emirates оснащено двигателями GP7200 производства Engine Alliance, остальные самолёты используют Rolls-Royce Trent 900. Длительный простой ограничивает возможности авиакомпании по расширению маршрутной сети. По словам Кларка, A380 уже выполняют рейсы практически во все города, куда позволяют летать возможности этого самолёта.

При этом глава Emirates подчеркнул, что Airbus A380 остаётся самым прибыльным типом воздушных судов в парке компании. Авиаперевозчик намерен эксплуатировать «Суперджамбо» как минимум до начала 2040-х годов.