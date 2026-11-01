На смену Hyundai Palisade и Kia Carnival пришли Mazda CX-3, Mazda CX-30: в России кардинально изменилась структура ввоза дизельных авто

За первые девять месяцев 2026 года в Россию ввезли 16,2 тыс. подержанных дизельных легковых автомобилей старше трёх лет. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт превысил 40 тыс. машин. Об этом пишет глава «Автостата» Сергей Целиков.

На первый взгляд, на фоне проблем с доступностью бензина спрос на дизельные автомобили должен был бы расти. Однако статистика показывает обратную тенденцию. Причины связаны прежде всего с изменением правил расчёта утилизационного сбора и переориентацией каналов параллельного импорта на Китай, где дизельные легковые автомобили не пользуются популярностью.

В 2025 году в число самых востребованных подержанных дизельных автомобилей, ввозимых в Россию, входили Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Sorento, BMW X5, Kia Mohave, Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado, BMW X6, Mazda CX-3 и BMW 5 Series.

После введения с 1 декабря 2025 года льготного порога утилизационного сбора для автомобилей мощностью до 160 л. с. девять моделей из прошлогодней десятки резко подорожали: они перестали проходить под льготные условия. Единственной моделью, сохранившей место в топ-10, стал кроссовер Mazda CX-3 — его в основном привозят из Японии.

В 2026 году список самых популярных подержанных дизельных автомобилей выглядит иначе. В него вошли: Mazda CX-3, Mazda CX-30, Volkswagen Tiguan, Peugeot 5008, BMW X1, Peugeot 3008, Renault Megane, Kia Seltos, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLB. Причём первые две позиции занимают модели с правым рулём.

Статистика импорта наглядно показывает, насколько сильно новые правила повлияли на рынок. За девять месяцев 2026 года ввоз подержанных дизельных автомобилей мощностью до 160 л. с. вырос на 114% — с 6657 до 14 256 машин. В то же время импорт автомобилей мощнее 160 л. с. сократился в 17 раз: с 33,6 тыс. до менее чем 2 тыс. экземпляров.

С новыми дизельными автомобилями ситуация ещё сложнее. Альтернативный импорт машин мощностью до 160 л. с. за девять месяцев составил всего около 500 экземпляров. Найти за рубежом новую дизельную модель, которая укладывалась бы в льготный порог мощности, стало практически невозможно.