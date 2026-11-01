Новая стиральная машина Xiaomi Mijia Shoe Washer 3KG удаляет до 99,8% бактерий и очищает обувь за 20 минут, а стоит всего $115

Анонсированная ранее стиральная машина Xiaomi Mijia Shoe Washer 3KG, предназначенная специально для обуви, появилась на платформе Youpin, а завтра стартует кампания коллективного финансирования. Рекомендованная цена составляет 1300 юаней ($185), но на этапе краудфандинга стиральную машину можно купить за 800 юаней ($115).

Машина выполнена в фирменном белом дизайне Mijia и занимает всего 0,18 м², поэтому её можно разместить на балконе или в прачечной. Для очистки обуви используется быстро вращающаяся крыльчатка, создающая трёхмерные потоки воды. По заявлению производителя, они помогают удалять загрязнения с верхней части обуви, подошвы и внутренней подкладки, включая грязь, следы травы и пот.

Mijia Shoe Washer 3KG подходит для спортивной и повседневной обуви, кроссовок, детской обуви, моделей из ткани и спортивных тапочек. За один цикл можно выстирать от двух до четырёх пар. Для запуска достаточно открыть крышку и нажать одну кнопку. Предусмотрено восемь программ, включая стандартную, интенсивную и быструю стирку, антибактериальную обработку, полоскание с отжимом и самостоятельную очистку барабана.

Среди дополнительных возможностей — отложенный запуск до 24 часов и экспресс-режим продолжительностью 20 минут. Производитель утверждает, что в этом режиме не нужно даже снимать шнурки.

Xiaomi акцентирует внимание на борьбе с бактериями и грибками. По результатам испытаний, устройство удаляет 99% грибка Trichophyton rubrum, 99,8% кишечной палочки и 99,6% золотистого стафилококка. Также заявлено подавление кишечной палочки и золотистого стафилококка на 99,99%. Для предотвращения повторного загрязнения обуви предусмотрен цикл самоочистки, который помогает удалять скопившийся осадок.