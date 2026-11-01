КНДР приписали крупнейшую кражу криптовалюты в истории — с кошельков Binance вывели $6,36 млрд

29 октября с горячих кошельков Binance на 10 блокчейнах вывели криптовалюту на сумму около $6,36 млрд. Компания TRM, специализирующаяся на анализе блокчейнов, назвала произошедшее крупнейшей кражей криптовалюты в истории: по её данным, основная часть средств ушла примерно за 20 минут. ФБР США связало атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor, однако Binance пока не подтвердила эту атрибуцию.

По оценке TRM, подготовка началась как минимум за 36 часов до кражи. Утром 28 октября злоумышленники профинансировали управляющий кошелёк тремя небольшими переводами через Tornado Cash, а рано утром следующего дня проверили код на двух кошельках. На Ethereum атакующие использовали механизм EIP-7702, позволивший превратить горячий кошелёк Binance в инструмент автоматического вывода средств под их контролем. Для операции заранее подготовили 50 подписанных разрешений. На остальных девяти блокчейнах средства переводились обычными подписанными транзакциями.

Такая схема, по мнению TRM, указывает на компрометацию инфраструктуры, которая подписывает транзакции горячих кошельков Binance. Первоначальное расследование биржи предполагало возможную причастность скомпрометированного ноутбука, однако позднее компания обнаружила дополнительные точки проникновения. Binance заявила, что не нашла доказательств утечки закрытых ключей кошельков, и пообещала опубликовать подробный технический отчёт. Как именно злоумышленники получили доступ, пока не установлено.

TRM оценивает причастность TraderTraitor как высоковероятную. Глава Chainalysis Джонатан Левин также заявил, что его компания считает эту группировку вероятным организатором атаки.

Аналитики указывают на сходство с кражей у Bybit и атакой на KelpDAO в апреле: во всех случаях подготовка велась заранее, а операции по выводу средств выполнялись быстро, с использованием заблаговременно полученных подписей. ФБР сообщило, что отслеживает конвертацию похищенных активов преимущественно в Ethereum (ETH), и ожидает дальнейшего отмывания через децентрализованные финансовые сервисы и мгновенные обменники.

Часть активов удалось заморозить. По данным TRM, Tether, Circle, Ripple и World Liberty Financial заблокировали стейблкоины на сумму около $2,67 млрд. Совет безопасности Arbitrum заморозил 8426 ETH и 74,6 млн ARB. Однако атакующие пытались опередить блокировки: продавали USDT маркетмейкерам и занимали ETH под залог USDT на платформе Aave. TRM оценивает оставшиеся в распоряжении злоумышленников активы более чем в 420 000 ETH и 18 270 BTC — примерно $2,4 млрд, которые уже нельзя заморозить действиями эмитентов централизованных токенов.

Binance заявила, что закупает токены на рынке и внебиржевых площадках для возмещения похищенных активов, и обещает принять финансовые потери на себя, а не перекладывать их на пользователей. По данным Fox Business, около $5 млрд из резерва для покрытия потерь уже находились в тех же криптовалютах. При этом биржа продолжает взаимодействовать с правоохранительными органами для установления личности преступников. Комментаторы также связывают рост возможностей хакеров с развитием ИИ, но технический разбор TRM сосредоточен на компрометации системы подписания транзакций и подготовке операций в блокчейне, а не на использовании искусственного интеллекта.