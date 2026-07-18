27 станций и мощность до 210 кВт — когда бензин не нужен: между Москвой и Санкт-Петербургом открыли крупный зарядный хаб

«Русгидро» ввела в эксплуатацию два современных электрозарядных комплекса с возможностью быстрой зарядки электромобилей и электробусов.

Компания «Русгидро» запустила два новых электрозарядных комплекса на скоростной трассе М-11 «Нева». Они расположены на 63-м километре по направлению из Санкт-Петербурга в Москву и на 75-м километре при движении в обратную сторону.

Всего на двух площадках установлено 27 зарядных станций: 13 на одной стороне трассы и 14 на другой. Для быстрой зарядки используются станции мощностью от 150 до 210 кВт, а для более продолжительной стоянки предусмотрены устройства на 22 кВт. Самая мощная зарядная станция на 210 кВт позволяет быстро пополнять запас энергии не только легковых электромобилей, но и электробусов.

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Особенностью комплексов стала возможность продолжать зарядку на станциях мощностью 22 кВт даже при отключении внешнего электроснабжения — для этого используется резервный источник питания.