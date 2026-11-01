Холодное размещение серверов оказалось сложнее, чем просто найти место с низкой температурой

Китайская HiCloud в мае 2026 года вывела на полную коммерческую эксплуатацию подводный дата-центр мощностью 24 МВт у побережья Шанхая. Проект стоимостью $226 млн использует морскую воду для охлаждения серверов и получает часть электроэнергии от морских ветропарков. Компания рассматривает возможность расширения комплекса до 500 МВт. Однако подводные вычислительные мощности пока остаются редкостью: даже успешные проекты сталкиваются с проблемами обслуживания, подключения и масштабирования.

Одним из первых крупных испытаний этой технологии стал Project Natick компании Microsoft. Ещё в 2018 году у Оркнейских островов в Шотландии установили герметичный модуль с 864 серверами. Он проработал под водой более 2 лет, а частота отказов серверов оказалась в 8 раз ниже, чем у сопоставимой наземной установки. Тем не менее в июне 2024 года Microsoft подтвердила, что прекращает разработку подводных дата-центров. При неисправности оборудования весь модуль приходится поднимать на поверхность, вскрывать и доставлять к месту ремонта. Эксперимент доказал работоспособность концепции, но не решил вопрос её экономической эффективности.

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На суше технологические компании делают ставку на северные регионы. В сентябре 2026 года Google объявила о планах вложить не менее 13 млрд евро в развитие ИИ-инфраструктуры Финляндии, включая три новых дата-центра на севере страны. Но даже здесь холодный климат не снимает главных ограничений: вычислительным комплексам нужны мощные электросети, оптоволоконная связь, транспортная инфраструктура и специалисты. В удалённых районах Арктики строительство и обслуживание таких объектов обходятся особенно дорого, а вечная мерзлота создаёт дополнительные сложности.

Получается, что ни океан, ни полярные территории не дают универсального решения. Подводные модули требуют сложной системы обслуживания и прокладки кабелей, а арктические площадки — надёжного энергоснабжения и связи. Кроме того, удалённость от пользователей может увеличивать задержки передачи данных, что критично для финансовых сервисов, онлайн-игр и приложений с быстрым откликом. Поэтому операторы всё ещё выбирают площадки не по минимальной температуре, а по совокупности условий: доступности электричества, стоимости охлаждения, подключения, строительства и эксплуатации.