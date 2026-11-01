В России насчитали более 100 тысяч работающих спутниковых модемов

Российский рынок спутниковых модемов оценивается примерно в 500 млн рублей в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин.

По его словам, в России работают как минимум три предприятия, выпускающие такие устройства. Всего на рынке используется более 100 тыс. спутниковых модемов.

Средний срок службы одного устройства составляет около 10 лет. Поэтому ежегодно обновляется примерно 10% установленного оборудования. Таким образом, продажи спутниковых модемов в России в среднем достигают полумиллиарда рублей за год.