Кузов слабый, нагрузки на манекенов высоки, во время аварии есть риск возгорания

Кроссовер Chery Tiggo 2 прошел краш-тесты — и не получил ни одного балла за безопасность ⁠ 4

Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 получил ноль звёзд в краш-тестах Latin NCAP. Испытания выявили неустойчивую конструкцию кузова, слабую защиту водителя и пассажиров, а также риск возгорания при аварии. Автомобиль не набрал ни одного балла за защиту взрослых и детей — несмотря на наличие четырёх подушек безопасности и системы стабилизации в базовой комплектации.

В разных странах модель продаётся под названиями Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max и Chirey Tiggo 2. При фронтальном столкновении силовая структура кузова и панели у ног водителя сильно деформировались. Защита грудной клетки также оказалась неудовлетворительной: датчики зафиксировали высокую нагрузку. Кроме того, во время испытания обнаружился риск возгорания.

Отсутствие штатных шторок безопасности не позволило провести тест на боковой удар о столб. На задних сиденьях также нет преднатяжителей ремней и ограничителей усилия. Проверка показала, что автомобиль не обеспечивает достаточную защиту даже взрослого пассажира небольшого роста.

Проблемы обнаружились и при испытаниях с детскими манекенами. При столкновениях на голову и шею трёхлетнего и десятилетнего пассажиров воздействовали опасные нагрузки. Для младшего манекена также выявили риск выхода головы за пределы защитной зоны и выпадения из удерживающего устройства при боковом ударе.

В итоге защиту пешеходов оценили в 48,89%, а работу систем помощи водителю — в 45,45%. Генеральный секретарь Latin NCAP Алехандро Фурас заявил, что результаты вызывают вопросы к безопасности автомобилей Chery в сегменте доступных кроссоверов. Организация также выступила за обязательную маркировку машин с указанием результатов независимых краш-тестов.

Неудачные испытания Tiggo 2 произошли на фоне других проблем Chery с качеством продукции. В начале октября в Малайзии у кроссовера Omoda 5 (Omoda — суббренд Chery) отвалилась задняя ось. Местные власти временно приостановили одобрение типа автомобиля, из-за чего новые авто перестали продавать (их попросту нельзя поставить на учет). После инцидента компания объявила отзыв 8878 машин Omoda 5.

Президент Chery Инь Тунъюэ принёс извинения за проблемы с качеством на конференции 21 октября. Он заявил, что компании необходимо закрепиться на зарубежных рынках, а не гнаться за краткосрочной выгодой.