Полис покрывает кражу андроида, внезапный ущерб дому и травмы людей — страховщики готовятся к появлению машин в жилых домах уже в 2027 году

В Британии появился первый в мире страховой полис для домашних роботов-гуманоидов

Американская страховая компания Tokio Marine HCC International (TMHCCI) совместно с британским брокером Adrian Flux запустила продукт, который участники назвали «первым в Великобритании полисом страхования домашнего гуманоидного робота». Покрытие доступно владельцам жилья через предложение Adrian Flux и андеррайтинг TMHCCI.

Новый класс страхования призван поддержать формирующийся потребительский рынок: гуманоидные роботы для дома уже доступны для предзаказа в США по цене от $20 тысяч, а в британских домах их ожидают с 2027 года.

Полис не просто защищает технику стоимостью в тысячи фунтов. Он покрывает повреждение или кражу самого робота, внезапный ущерб, нанесённый машиной дому или имуществу, а также личную ответственность владельца, если андроид травмирует человека или повредит чужую собственность. Впервые в мире в страховое покрытие включена опция экстренного восстановления или безопасного отключения человекоподобного робота при внезапном отказе.

«Робот за тысячи фунтов — это не то, что хочется оставить за периметром страхового полиса, — пояснил Стюарт Хит, глава международной дистрибуции TMHCCI. — Страхование традиционно скорее реагировало на новые рынки, чем способствовало их появлению. У нас давняя история инновационных покрытий, и мы рады вывести этот продукт на рынок вместе с Adrian Flux».

Джерри Бак, генеральный менеджер Adrian Flux, сравнил новинку с первым в мире полисом для беспилотных автомобилей, который его компания запустила в 2016 году: «Мы хотели внести ясность в вопрос об ответственности, если что-то пойдёт не так. По мере развития технологий и рисков покрытие будет обновляться».

Таким образом, полис не только защищает имущество владельца, но и задаёт юридический прецедент, фиксируя, кто платит, если автономный механизм причинит вред.