Турция запускает первый в своей истории лунный орбитальный аппарат в 2027 году

Турция готовится отправить свой первый лунный аппарат. Миссия First Turkish Lunar Mission (TLM-1) стартует в апреле–июне 2027 года на ракете SpaceX Falcon 9. Если запуск пройдёт успешно, то Турция станет девятым суверенным игроком — или объединением стран, как ESA, — разместившим полезную нагрузку в окололунном пространстве, после Китая, ЕSA, Индии, Израиля, Японии, России, Южной Кореи и США.

Аппарат массой 3,6 тонны, построенный компанией Tübitak Uzay при поддержке Турецкого космического агентства (TUA), использует гибридную двигательную установку: в качестве окислителя выступает закись азота, а горючего — полимерное твёрдое топливо. Эта же система выполнит переход с околоземной орбиты к Луне и торможение для выхода на 100-километровую круговую полярную орбиту. Срок активной работы — не менее 5 месяцев. Руководитель проекта Бурак Яглыоглу (Burak Yağlioğlu) подчеркнул, что свыше 80% бортового оборудования (56 из 65 элементов) произведены в Турции.

Источник изображения: Tübitak Uzay

Научная программа опирается на 4 прибора: телескоп лунных нейтралов LNT, узкоугольный радиометр LNR, радиационный калориметр и дозиметр. Три камеры — высокого разрешения, широкоугольная и система навигации по машинному зрению — обеспечат съёмку поверхности и поиск следов метеоритных ударов. Команда рассчитывает впервые получить комплексные данные о радиационной обстановке, воздействии солнечного ветра и магнитных аномалиях Луны.

TLM-1 — первая фаза турецкой лунной программы. Вторым этапом станет TLM-2, включающий посадочную платформу с луноходом, её запуск пока не датирован. При этом уже в конце срока службы TLM-1 выполнит контролируемое сведение с орбиты и жёсткую посадку в заданный район, что послужит своего рода репетицией будущего прилунения. По словам Яглыоглу, конструкция орбитального аппарата модульная, и многие узлы будут повторно использованы в посадочной миссии.

«Луна — ворота Земли в Солнечную систему, — отметил Яглыоглу на Международном астронавтическом конгрессе. — Конечная цель — устойчивое присутствие».