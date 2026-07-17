OxygenOS — всё. После ухода OnePlus из Европы и США владельцам предложили перейти на ColorOS

В рамках прекращения работы в различных регионах мира компания OnePlus подтвердила, что её оболочка Android, OxygenOS, больше не будет разрабатываться. Вместо этого все активные устройства OnePlus перейдут на ColorOS от Oppo, начиная с обновления до Android 17. Это касается и Индии, где OnePlus настаивает на продолжении работы, хотя надёжные источники с этим не согласны .

В рамках оперативной корректировки нашей стратегии в области программного обеспечения, после официального выпуска ColorOS 17, пользователи по всему миру, имеющие устройства OnePlus, подпадающие под действие программы обновления, получат возможность добровольно обновиться до последней версии ColorOS. Это позволит нам оптимизировать разработку программного обеспечения, ускорить доставку обновлений, повысить качество программного обеспечения и эффективнее использовать наши общие инженерные и научно-исследовательские ресурсы. OnePlus

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Стоит добавить, что устройства OnePlus работают на ColorOS в Китае. За последние несколько лет OxygenOS в значительной степени эволюционировала в ColorOS. По сути, различия заключались лишь в мелочах – OxygenOS, как правило, лучше справляется с подавлением фоновых процессов и в целом лучше оптимизирована для работы других телефонов на мировых рынках.

OnePlus продолжит «техническую поддержку» версий OxygenOS на старых моделях, не включенных в обновление до Android 17, но для более новых устройств потребуется перейти на ColorOS для продолжения всех видов поддержки. OnePlus поясняет, что для тех, кто предпочитает предыдущую версию OxygenOS, будет доступна возможность отката.

Пользователи устройств OnePlus смогут выбирать, обновлять ли их до последней версии ColorOS. Более старые модели, не включенные в программу обновления, также продолжат получать поддержку обновления. Если пользователи обновятся до ColorOS, они смогут вернуться к OxygenOS.