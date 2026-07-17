Парализованный мужчина снова двигает руками и ощущает прикосновения. Имплантат в мозге помог восстановить движение рук спустя шесть лет

Нейроинтерфейс не только позволил пациенту снова есть самостоятельно, но и вернул часть чувствительности даже без включённой системы

Учёные сообщили о впечатляющих результатах испытаний нейроинтерфейса нового поколения, который помог полностью парализованному мужчине вновь двигать руками и ощущать прикосновения.

Кит Томас из штата Нью-Йорк получил тяжёлую травму позвоночника в 2020 году после неудачного прыжка в бассейн и оказался парализован ниже груди.

В рамках трёхлетнего клинического исследования пациенту имплантировали электроды в мозг. Система считывает сигналы о намерении совершить движение и передаёт их напрямую мышцам рук, обходя повреждённый участок спинного мозга. Одновременно датчики на кисти фиксируют прикосновения и отправляют сигналы обратно в мозг, создавая ощущение осязания.

Фото Feinstein Institutes for Medical Research

После 35 недель тренировок сила правой руки Томаса увеличилась на 86%, а левой — на 62%. Он снова смог самостоятельно подносить руки к лицу, пить из чашки, есть, чесать нос и вытирать лицо. Во время испытаний пациент даже научился аккуратно держать хрупкие предметы.

Самым неожиданным результатом стало то, что технология, по словам исследователей, начала перестраивать нервную систему. Благодаря специальной методике стимуляции мозга и спинного мозга у пациента частично восстановилась чувствительность в правом запястье, причём этот эффект сохраняется даже после отключения нейроинтерфейса.