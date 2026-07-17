Металлический корпус, пластина Пельтье, 199 уровней скорости, аккумулятор на 6000 мА•ч, LED-фонарик. Представлен портативный вентилятор Breeze

Компания Rogbid представила портативный вентилятор Breeze, который отличается от большинства аналогов цельнометаллическим корпусом из алюминиевого сплава и встроенной системой активного охлаждения.

В центре вентилятора расположена полупроводниковая охлаждающая пластина на основе элемента Пельтье. После включения специального режима её поверхность быстро охлаждается, позволяя прикладывать устройство к коже для быстрого снижения температуры.

Фото Rogbid/gizmochina

За подачу воздуха отвечает фирменный двигатель, развивающий скорость до 13 000 об/мин. Он вращает семилопастную крыльчатку, а вместо привычных фиксированных режимов используется колесо плавной регулировки, позволяющее выбирать один из 199 уровней мощности. На небольшом дисплее отображаются выбранная скорость и точный уровень заряда аккумулятора.

Rogbid Breeze оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА•ч с зарядкой через USB-C. Шарнирная конструкция позволяет наклонять головную часть на угол до 145 градусов, благодаря чему устройство можно использовать как настольный вентилятор.

Фото Rogbid/gizmochina

В нижней части рукоятки предусмотрен встроенный карабин для крепления к рюкзаку или ремню. Кроме того, новинка получила светодиодный фонарик с тремя режимами работы: обычное освещение, сигнал SOS и стробоскоп.