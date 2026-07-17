6500 мА•ч, защита по военному стандарту MIL-STD-810H, разъём 3,5 мм и экран 120 Гц. Представлен Vivo T5 Lite 44W 5G
Недорогой смартфон получил огромный аккумулятор, защиту IP65, чип Dimensity 6300 и поддержку карт памяти объёмом до 2 ТБ
Vivo представила новый бюджетный смартфон Vivo T5 Lite 44W 5G, сделав ставку на автономность и повышенную прочность корпуса.
Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6500 мА•ч, который, по заявлению производителя, сохранит не менее 80% первоначальной ёмкости даже после 1600 циклов зарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт — восполнить заряд с 1 до 50% можно примерно за 38 минут.
Смартфон получил 6,74-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит, однако разрешение ограничено HD+ (1600 х 720 пикселей). В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 6300, выполненный по 6-нм техпроцессу. Покупателям доступны версии с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и флеш-памятью UFS 2.2 объёмом 128 либо 256 ГБ. Предусмотрена поддержка карт microSD объёмом до 2 ТБ.
Основная камера включает 50-мегапиксельный датчик и вспомогательный сенсор, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп. На задней панели также расположен небольшой RGB-индикатор для уведомлений.
Vivo T5 Lite 44W 5G защищён от пыли и водяных струй IP65, а также соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810H по устойчивости к ударам и падениям. Смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъём для наушников и поставляется с Android 16 и фирменной оболочкой Origin OS 6.0, включающей функции искусственного интеллекта для работы с текстом и распознавания речи.
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