6500 мА•ч, защита по военному стандарту MIL-STD-810H, разъём 3,5 мм и экран 120 Гц. Представлен Vivo T5 Lite 44W 5G

Vivo представила новый бюджетный смартфон Vivo T5 Lite 44W 5G, сделав ставку на автономность и повышенную прочность корпуса.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6500 мА•ч, который, по заявлению производителя, сохранит не менее 80% первоначальной ёмкости даже после 1600 циклов зарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт — восполнить заряд с 1 до 50% можно примерно за 38 минут.

Фото Vivo/gizmochina

Смартфон получил 6,74-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит, однако разрешение ограничено HD+ (1600 х 720 пикселей). В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 6300, выполненный по 6-нм техпроцессу. Покупателям доступны версии с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и флеш-памятью UFS 2.2 объёмом 128 либо 256 ГБ. Предусмотрена поддержка карт microSD объёмом до 2 ТБ.

Основная камера включает 50-мегапиксельный датчик и вспомогательный сенсор, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп. На задней панели также расположен небольшой RGB-индикатор для уведомлений.

Фото Vivo/gizmochina