Создатели ChatGPT представили первое аппаратное устройство — Codex Micro

Компания OpenAI наконец-то вышла на рынок аппаратного обеспечения, но её первым продуктом стал не безэкранный ИИ-компаньон, как предполагали недавние слухи. Вместо этого компания представила Codex Micro — компактную клавиатуру, созданную для разработчиков, использующих её платформу для программирования Codex AI. Этот аксессуар был разработан в сотрудничестве с производителем клавиатур Work Louder и уже доступен для предварительного заказа.

Codex Micro — это программируемая клавиатура, разработанная для более быстрого и удобного взаимодействия с агентами Codex. Она оснащена 13 механическими клавишами, включая шесть клавиш с подсветкой, отображающих состояние активных агентов ИИ разными цветами. Пользователи также могут назначать командные клавиши для таких действий, как принятие или отклонение предложений кода, начало новых чатов, голосовой ввод или переключение между задачами. Клавиатура включает в себя поворотный регулятор для настройки вычислительной мощности Codex и джойстик, который можно назначить на часто используемые рабочие процессы, такие как отладка или рефакторинг кода.

Изображение OpenAI/gizmochina

Устройство поставляется с 32 сменными колпачками для клавиш, что позволяет пользователям гибко настраивать сочетания клавиш в соответствии со своим рабочим процессом. Оно поддерживает подключение по Bluetooth и USB-C и работает с системами Windows и macOS. Компания OpenAI заявляет, что клавиатура разработана для пользователей, которые проводят значительное время, работая с Codex, особенно после того, как компания расширила платформу за пределы программирования, превратив ее в более широкий инструмент повышения производительности с использованием ИИ.

Codex Micro стоит 230 долларов и в настоящее время продается в ограниченном количестве через OpenAI и Work Louder.