Китай впервые решил доверить ИИ весь жизненный цикл атомных реакторов

На WAIC представлен план цифровизации реакторов нового поколения с «нулевой терпимостью» к ошибкам

Китай представил первую дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в весь жизненный цикл ядерных энергетических систем — от проектирования и ввода в эксплуатацию до управления и обслуживания. Проект AI for ADANES был представлен на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае — впервые форум мероприятия был полностью посвящён объединению ИИ и атомной энергетики.

Разработкой занимается Китайская академия наук (CAS). Основой проекта стала платформа ADANES (Accelerator-Driven Advanced Nuclear Energy System — перспективная ядерная энергетическая система с ускорителем), которая объединяет воспроизводство ядерного топлива, переработку отработавшего топлива и выработку электроэнергии.

В отличие от традиционных реакторов, система рассчитана на работу в докритическом режиме, что меняет принципы обеспечения безопасности, но одновременно требует более сложного управления и контроля.

Фото: CNCC

По словам разработчиков, обычные большие языковые модели не подходят для управления атомной энергетикой, поскольку работают как «чёрный ящик» и не позволяют полностью объяснить, каким образом принимаются решения. Поэтому архитектура AI for ADANES строится на сочетании данных, физических моделей и экспертных знаний. Она включает 5 уровней: единую инфраструктуру данных, модели физических процессов, управление технологическими системами, координацию интеллектуальных агентов и механизм непрерывного развития системы.

Для проверки новой технологии Китай строит национальную исследовательскую инфраструктуру CiADS, которая станет инженерной площадкой для испытаний ADANES в реальных условиях. Предполагается, что искусственный интеллект сможет анализировать огромные потоки данных от работающей установки, выявлять отклонения на ранних стадиях и помогать обеспечивать эксплуатацию с заявленной «нулевой терпимостью к нарушениям безопасности».