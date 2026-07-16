Домашний интернет в России дорожает всё быстрее

Тарифы на домашний интернет в России в 2026 году начали расти заметно быстрее, чем годом ранее. По оценкам участников рынка, в первой половине года стоимость услуг увеличилась на 10–20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета.

Для сравнения, за весь 2025 год рост тарифов составил около 5–7%. По данным «ТМТ Консалтинга», среднее повышение стоимости широкополосного доступа в первом полугодии достигло 8–10%. Изменения затронули как крупных федеральных операторов, так и региональных провайдеров.

Федеральные компании повышают цены постепенно, поэтому точный размер индексации зависит от региона, условий договора и набора услуг. Например, при подключении пакета с телевидением стоимость может отличаться от тарифа только на интернет.

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«Ростелеком» увеличил часть тарифов примерно на 60 рублей, а «Эр-Телеком Холдинг» — примерно на 100 рублей. В среднем ежемесячный платеж пользователей вырос примерно на 5%.

Ускорение роста цен связывают с увеличением нагрузки на домашние сети из-за ограничений мобильного интернета, а также с ростом расходов операторов на обслуживание инфраструктуры и оплату доступа к коммуникационным объектам.