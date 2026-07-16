SpaceX в 600-й раз запустила Falcon 9
Первая ступень до этого использовалась много раз
SpaceX достигла нового рубежа в программе многоразовых запусков. Компания выполнила уже 600-й полет ракеты Falcon 9 с первой ступенью, которая использовалась повторно.
Юбилей был достигнут во время второго из двух запусков Starlink, состоявшихся с интервалом менее восьми часов, о чем мы уже сообщали. Первая миссия стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии, а вторая — с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
В ходе запусков на орбиту были успешно выведены 27 и 29 спутников Starlink соответственно. После выполнения задач обе первые ступени Falcon 9 благополучно вернулись и совершили посадку.
Ускоритель B1093, использовавшийся во флоридской миссии, выполнил свой 15-й полет. Ступень B1080, стартовавшая из Калифорнии, отправилась в космос уже в 28-й раз. При этом рекорд компании по количеству повторных запусков одной первой ступени Falcon 9 на сегодняшний день составляет 36 полетов.
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