Выглядят будто смартфоны одного производителя: макеты Samsung Galaxy Z Fold 8 и iPhone Ultra сравнили между собой

Известный инсайдер UniverseIce показал на фото макеты Samsung Galaxy Z Fold 8 и первого складного iPhone Ultra, которые очень похожи, но при этом отличаются друг от друга.

Ожидается, что Apple представит iPhone Ultra в сентябре 2026 года. Устройство должно получить складной форм-фактор «книжка», внутренний экран диагональю 7,8 дюйма, внешний дисплей на 5,5 дюйма, две 48-мегапиксельные камеры и новый процессор Apple A20 Pro.

Фото UniverseIce

Примерно в те же сроки ожидается выход Samsung Galaxy Z Fold 8. Предполагается, что новинка продолжит развитие линейки складных смартфонов Samsung, получив усовершенствованную конструкцию, улучшенную надежность шарнира и традиционно сильные возможности многозадачности в One UI.

Стоит отметить, что Samsung обладает многолетним опытом разработки складных смартфонов, тогда как первый складной iPhone может столкнуться с типичными для нового поколения устройств проблемами оптимизации и надежности.