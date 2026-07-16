Такой будет One UI 10? Новая оболочка Samsung будет подстраиваться под пользователей

Если эта философия дизайна в конечном итоге появится в будущей версии One UI, это должно ознаменовать серьезный сдвиг в программном обеспечении Samsung, переход от интерфейса, ориентированного на приложения, к интерфейсу, ориентированному на ИИ и задачи. Это вполне может стать одним из ключевых направлений будущей эволюции One UI.

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