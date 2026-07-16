Такой будет One UI 10? Новая оболочка Samsung будет подстраиваться под пользователей

Это генеративная философия дизайна, построенная на основе искусственного интеллекта

Мобильные телефоны

Samsung изучает совершенно новую концепцию взаимодействия пользователя с интерфейсом мобильных устройств под названием Fluid AI Design System.

Как пишет Ice Universe, вместо традиционного пользовательского интерфейса это генеративная философия дизайна, построенная на основе искусственного интеллекта.

Изображение Samsung/UniverseIce

В отличие от современных статических интерфейсов, Fluid AI может динамически генерировать наиболее подходящий интерфейс на основе вашей текущей задачи, окружения и контекста.

Изображение Samsung/UniverseIce

Fluid AI интеллектуально объединяет информацию, такую как ваше расписание, навигация, сообщения и погода, в единый адаптивный интерфейс, позволяя системе заблаговременно перестраиваться под ваши потребности, вместо того чтобы заставлять вас переключаться между различными приложениями.

Изображение Samsung/UniverseIce

Если эта философия дизайна в конечном итоге появится в будущей версии One UI, это должно ознаменовать серьезный сдвиг в программном обеспечении Samsung, переход от интерфейса, ориентированного на приложения, к интерфейсу, ориентированному на ИИ и задачи. Это вполне может стать одним из ключевых направлений будущей эволюции One UI.

Ice Universe

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