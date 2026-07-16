Xiaomi прекратила поддержку Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E: обновлений HyperOS больше не будет

В список попали модели Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные 3–4 года назад

Xiaomi обновила официальный список устройств с завершенной поддержкой (EOL), добавив еще 10 смартфонов и планшетов своих брендов Xiaomi, Redmi и Poco. Для этих моделей больше не будут выходить обновления HyperOS, исправления ошибок и патчи безопасности.

В новый список вошли Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E и Redmi 10 5G.

Часть устройств относится только к отдельным региональным версиям. Например, в случае серии Xiaomi 12 речь идет о вариантах для Китая, Индонезии и России, а не обо всех глобальных моделях.

Изображение gizchina

Большинство смартфонов уже достигли возраста около трех–четырех лет. Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro вышли в 2022 году, Poco X5 появился в 2023 году, а Redmi Note 12T Pro был представлен летом того же года.

Главным последствием прекращения поддержки станет отсутствие новых обновлений безопасности, из-за чего устройства перестанут получать исправления для обнаруженных уязвимостей.