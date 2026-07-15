SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 и десятки новых спутников Starlink с разницей в несколько часов

Ракеты стартовали с разных побережий США с интервалом всего 7 часов 42 минуты

SpaceX продолжает наращивать темпы запусков. Компания выполнила два старта ракет Falcon 9 менее чем за восемь часов, выведя на орбиту в общей сложности 56 спутников Starlink.

Первый запуск состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии, откуда Falcon 9 вывела 27 спутников Starlink. Спустя всего 7 часов 42 минуты еще одна ракета Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде, доставив на орбиту дополнительные 29 спутников.

Фото SpaceX/XFreeze

Таким образом, за неполные восемь часов SpaceX осуществила два независимых запуска с разных побережий США и пополнила орбитальную группировку сразу 56 аппаратами.